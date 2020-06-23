Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также уточняется, что граждане, которые не получили выплаты, могут обратиться в ПФР за ее назначением до 1 октября этого года.

Данную меру поддержки глава государства анонсировал во время сегодняшнего телеобращения. Она коснется 28 млн детей. Для получения выплаты не нужно повторно подавать заявления или собирать справки. Эта операция будет проведена автоматически.