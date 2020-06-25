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Соцсети: в казанском Царево произошел сильный пожар — загорелся частный дом

04:35, 25.06.2020
Соцсети: в казанском Царево произошел сильный пожар — загорелся частный дом
Фото: vk.com/kznlife

В поселке Царево под Казанью вспыхнул частный дом. Видео и фотографии происшествия появились в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как строение сгорает дотла. Автор видео опасается, что огонь может перекинуться на соседний дом.

Информация о погибших и пострадавших не уточняется.

Также в Советском районе Казани вчера поздно вечером мужчина погиб при пожаре на даче. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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