Соцсети: в казанском Царево произошел сильный пожар — загорелся частный дом

В поселке Царево под Казанью вспыхнул частный дом. Видео и фотографии происшествия появились в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как строение сгорает дотла. Автор видео опасается, что огонь может перекинуться на соседний дом.

Информация о погибших и пострадавших не уточняется.

Также в Советском районе Казани вчера поздно вечером мужчина погиб при пожаре на даче. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

