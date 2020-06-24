В Казани мужчина погиб при пожаре на даче

Фото: МЧС по РТ

Вчера поздно вечером в Советском районе мужчина погиб при пожаре на даче. Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Пожар произошел около 23 часов ночи в садовом обществе «Дружба-1». Загорелся дощатый одноэтажный садовый дом размером в плане 6х6 метров.

Пожарные прибыли на место через 10 минут. К этому времени огнем было объято все строение, обрушилась крыша и частично стены дома. Угрозы распространения огня не было.

Пожарных встретили соседи и рассказали, что в доме, возможно, есть человек. В 23 часа 21 минуту пожар был локализован на площади 36 кв. метров. После ликвидации открытого горения было найдено тело погибшего 39-летнего мужчины.



Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Ранее в Татарстане молодые люди, покинув вечеринку, кинулись спасать от огня чужую баню. О героическом поступке сообщила владелица бани в соцсетях.

