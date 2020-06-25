Сегодня в Татарстане завершается голосование за «Музей века»

Сегодня, 25 июня, в Татарстане завершается конкурс «Музей века».

Отдать свой голос за один из музеев республики можно на сайте, посвященном 100-летию ТАССР.

Сейчас в конкурсе лидируют Мамадышский краеведческий музей, усадьба Молоствовых в Долгой Поляне (Тетюшский район) и Литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека (Бугульминский район). Жители Татарстана отдали мало голосов за музей Галии Кайбицкой, сообщили организаторы.

Сегодня уже станут известны победители конкурса, пишет «Татар-информ».



В нем не участвуют музеи Казани, для них организуют отдельное голосование.

Недавно в столице Татарстана прошли съемки телевизионного проекта «Один день в городе». Программа выйдет в свет в августе — сентябре 2020 года на телеканале «Моя планета».

