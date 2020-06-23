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Казань покажут в телепрограмме «Один день в городе»

08:07, 23.06.2020
Казань покажут в телепрограмме «Один день в городе»
Фото: KZN.RU

В Казани проходят съемки телевизионного проекта «Один день в городе». Ведущая программы Зоя Бербер намерена показать необычные однодневные маршруты.

Уже известно, что съемки проходили в мечети «Кул-Шариф», в кафе «Сказка» на улице Баумана, на Кремлевской набережной. Кроме этого зрители узнают рецепт приготовления чак-чака, а также увидят Казань с высоты птичьего полета.

Программа выйдет в свет в августе — сентябре 2020 года на телеканале «Моя планета».

Ранее в Казани проходили съемки выпуска «Орла и решки» с Жанной Бадоевой. Она также побывала в Музее чак-чака.

Общество Татарстан
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