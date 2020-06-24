В России планируют увеличить пенсии по старости

В следующем году средний размер пенсий может увеличиться до 17 432 рублей.

Согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, в 2021 году размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,3%. В 2022-м он будет равен 5,9%, пенсия увеличится до 18 357 рублей, в 2023-м — 5,6%, выплаты достигнут 19 283 рублей.

Расходы на выплаты определили с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозов темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году этот показатель должен увеличиться на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%.

Отмечается, что повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. Среднегодовые размеры социальной пенсии будут равны в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10 307 рублей, в 2023-м — 10 693 рубля, пишут «РИА Новости».

Напомним, в России с 1 июля этого года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии. В частности, это коснется пенсионеров, которые являются официальными опекунами несовершеннолетних детей. Процедура будет проведена автоматически.



Помимо этого, с 1 июля вступает в силу закон, согласно которому индексация пенсии будет восстановлена работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность.

