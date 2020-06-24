МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в этом году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 году — до 6,6%.

По оценке фонда, серьезное снижение также ждет и мировую экономику — на 4,9% вместо 3%.

Стоит отметить, что новый прогноз МВФ пессимистичнее оценок, которые дают российские эксперты. Так, ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4—6%, Минэкономразвития — на 5%, пишет «Интерфакс».

В апреле МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 5,5%. Тогда в организации заметили, что в России произойдет серьезное замедление экономической активности. При этом в 2021 году фонд ожидает ускорения экономического роста до 3,5% вместо 2% в январском прогнозе.

