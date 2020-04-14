МВФ оценил падение российской экономики под влиянием пандемии

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции. Такие данные приведены в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Ранее, в январе, фонд ожидал рост экономики страны на уровне 1,9%.

Однако сейчас, согласно прогнозам организации, в России произойдет серьезное замедление экономической активности. Но в следующем году фонд ожидает ускорения экономического роста до 3,5% вместо 2% в январском прогнозе, считают эксперты.

Уровень безработицы в России в этом году поднимется до 4,9% по сравнению с 4,6%, зафиксированными в 2019 году. В 2021 году МВФ ждет, что безработица снизится до 4,8%, передает ТАСС.