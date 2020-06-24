Бывший казанский чиновник Игорь Сивов рассказал, как защитить себя после самоизоляции

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Бывший руководитель аппарата исполкома Казани, главный советник президента FISU Игорь Сивов рассказал, как вернуться к обычной жизни после самоизоляции. Пост об этом он опубликовал в Instagram.

По его словам, если семья переживает определенный кризис, особенно если ее члены по-разному относятся к происходящему, важно не конфликтовать, а находить общие точки соприкосновения в этой проблеме.

«Постарайтесь погрузиться в настоящее и подумать о будущем: рабочие планы, возвращение детей к учебе, поездки после снятия ограничений и так далее», — написал Сивов.

Если есть потребность побыть в одиночестве, ее, как считает экс-руководитель аппарата исполкома Казани, надо реализовать.

«Помните, что накопившаяся за месяцы карантина усталость от постоянного совместного пребывания — это естественно и не говорит о наличии в семье каких-либо глобальных проблем», — успокаивает Сивов своих подписчиков.

Наконец, по его мнению, пора возвращать в свою жизнь физические нагрузки, и делать это надо постепенно.

«Ни в коем случае не бросайтесь тут же нагуливать километры или возобновлять интенсивные занятия спортом. Дайте организму время привыкнуть и восстановиться после долгого пребывания в четырех стенах», — советует бывший казанский чиновник.

В начале года Сивов назвал неудачниками тех, кто не может позволить себе брендовые вещи.

