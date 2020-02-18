Бывший казанский чиновник назвал неудачниками тех, кто не может позволить себе брендовые вещи

Бывший казанский чиновник и муж певицы Нюши порассуждал о тех, кто не может себе позволить покупать брендовую одежду. По его словам, те, кто предпочитает экономить, должен признаться в том, что он «жертва и неудачник».

«Уверен, что многие начнут писать , что вот у тебя есть деньги и ты можешь позволить себе, а мы не можем за квартплату заплатить и покупаем одежду «на что хватает». Отвечаю им сразу: если вы свыклись с вашей позицией жертвы, то признайтесь, скажите громко, при всех: «я жертва и неудачник» и, если вас это греет, то похоже это ваш путь; если же нет, то бери себя в руки и работай над собой!» — написал Сивов в Инстаграм.



Ранее стало известно, что Игорь Сивов и Нюша назвали дочь Симбой.

