ЦБ: россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

По итогам апреля 2020 года клиенты российских банков забрали с депозитов $1,1 млрд. Центробанк РФ констатировал, что за месяц объем вкладов в иностранной валюте сократился на 1,2%, до $88,2 млрд.

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд. Например, в марте россияне сняли со счетов $5 млрд на фоне падения рубля. В целом с начала года объем валютных вкладов уменьшился на $8,3 млрд. При этом за 2019 год прирост составил $8,6 млрд — с $87,9 млрд до $96,5 млрд.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях при условии, что основные траты они осуществляют в отечественной валюте.