В казанском парке им. Петрова открыли «Аллею Славы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов до начала парада Победы принял участие в торжественной церемонии открытия памятного мемориала «Аллея Славы работников Казанского порохового завода — ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в парке им. Петрова.

Цветы к мемориалу возложили ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кузнецов, мэр Казани Ильсур Метшин, директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Дмитрий Капранов и другие.

Кузнецов напомнил, что мальчишкой поступил на завод, чтобы помогать ковать великую победу.

«Мы стояли у станков по 15 часов, мы понимали, что это было необходимо нашему народу. Мы сделали все, чтобы победить», — сказал он.

Казанский пороховой завод в годы Великой Отечественной войны производил важную стратегическую продукцию для фронта. Более 2 тыс. работников ушли на фронт прямо из заводских цехов. За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны предприятие награждено орденом Отечественной войны I степени; звание «Труженик тыла» получили 5 448 заводчан, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отметим, что в Казани уже стартовал парад Победы.