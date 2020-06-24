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Двое юнармейцев на параде Победы в Казани упали в обморок

10:24, 24.06.2020
Двое юнармейцев на параде Победы в Казани упали в обморок
Фото: Максим Платонов

На параде Победы в Казани двое юноармейцев упали в обморок. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Реального времени».

По его словам, причиной обмороков стало то, что они долгое время стоят под солнцем.

Ранее в Казани начался парад Победы. Он проходит без зрителей. Тем не менее, небольшое количество зрителей все-таки пришли на мероприятие. Ветераны сидят на трибунах. Между ними установили стеклянные перегородки.

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