Двое юнармейцев на параде Победы в Казани упали в обморок
На параде Победы в Казани двое юноармейцев упали в обморок. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Реального времени».
По его словам, причиной обмороков стало то, что они долгое время стоят под солнцем.
Ранее в Казани начался парад Победы. Он проходит без зрителей. Тем не менее, небольшое количество зрителей все-таки пришли на мероприятие. Ветераны сидят на трибунах. Между ними установили стеклянные перегородки.
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