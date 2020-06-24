В Казани два водителя пострадали в столкновении на перекрестке: кадры с места происшествия
Около полуночи на перекрестке улиц Салимжанова и Минуллина в Казани толкнулись два легковых автомобиля. Пострадали оба водителя.
Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Один из автомобилей остановился у зебры, второй — врезался в ограждение. Видео с места происшествия выложила в соцсети жительница ближнего дома. Будучи за кадром она описывает ситуацию:
«Водитель белой машины сидит возле забора, орет, у него перелом руки. Второго водителя не могут вытащить из машины, так как заблокирована дверь. Он там лежит», — говорит автор ролика за кадром.
Ранее в Казани на Чистопольской столкнулись несколько автомобилей.
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