В Казани два водителя пострадали в столкновении на перекрестке: кадры с места происшествия

Около полуночи на перекрестке улиц Салимжанова и Минуллина в Казани толкнулись два легковых автомобиля. Пострадали оба водителя.

Авария произошла прямо на пешеходном переходе. Один из автомобилей остановился у зебры, второй — врезался в ограждение. Видео с места происшествия выложила в соцсети жительница ближнего дома. Будучи за кадром она описывает ситуацию:

«Водитель белой машины сидит возле забора, орет, у него перелом руки. Второго водителя не могут вытащить из машины, так как заблокирована дверь. Он там лежит», — говорит автор ролика за кадром.

Ранее в Казани на Чистопольской столкнулись несколько автомобилей.

