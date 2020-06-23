Исследование: Казань оказалась на втором месте по активности распространения телемедицины

МТС проанализировала цифровую активность городов-миллионеров. Казань занимает второе место по интенсивности роста пользования цифровыми продуктами.

Важным открытием для казанцев стали сервисы онлайн-медицины. По сравнению со средним показателем 2019 года количество обращений к ним выросли на 275%. Таким образом, столица Татарстана вышла на второе место по активности распространения телемедицины.

Согласно результатам исследования, в апреле количество обращений к телемедицинским сервисам в Казани выросло на 334% по сравнению со средним показателем в 2019 году. При этом отмечается, что даже после снятия режима самоизоляции интерес к цифровой медицине сохранил положительную динамику — 275%.

Кроме того, жители Казани в период самоизоляции активно пользовались услугами интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, киберспортивными и геймерскими платформами, сервисами доставки еды, сообщил «Реальному времени» в пресс-службе МТС.

Ранее аналитики рассказали, что чаще всего покупали и на чем стали экономить казанцы в период самоизоляции.