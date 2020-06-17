Аналитики рассказали, что покупали и на чем экономили жители Казани в самоизоляции

Этой весной в Казани увеличился спрос на продукты, медицинские товары и онлайн-обучение, в вот интерес к одежде, косметике, детским товарам, авиабилетам, бронированию гостиниц, кафе и ресторанам сильно упал. Об этом сообщили аналитики «Яндекс.Денег», которые сравнили платежи пользователей картами за март — май 2020 и 2019 годов.

Оборот платежей за продукты питания в марте увеличился на 33%, в апреле — на 55%, в мае — на 67%, если сравнивать с аналогичными месяцами 2019 года. Средний чек в марте вырос на 3%, до 327 рублей; в апреле на 72%, до 463 рублей; в мае на 63%, до 446 рублей.

За онлайн-курсы и мастер-классы оборот платежей казанцев в апреле увеличился на 92%, а в мае — в 2,5 раза по сравнению с теми же периодами прошлого года. Число платежей в апреле и мае выросло в 2,2 раза. Средний чек увеличился только в мае — на 14%, до 2 088 рублей.

Количество платежей за медицинские товары в марте увеличилось на 30%, оборот — на 67%, средний чек — на 28% (до 591 рубля).

Больше всего оборот платежей казанцев снизился в магазинах одежды. В апреле он уменьшился на 97%, в мае — на 87%. Средний чек в апреле упал на 52%, до 888 рублей, в мае — на 43%, до 969 рублей. Уменьшилось и число платежей: в апреле — на 94%, в мае — на 78%.

Также сократились траты горожан на кафе и рестораны. В апреле количество платежей снизилось на 89%, в мае — на 85%. При этом средний чек в апреле подрос на 4%, до 470 рублей, но в мае упал на 14% (до 427 рублей).

Ранее исследование Avito показало возросший интерес казанцев к велосипедам во время самоизоляции.