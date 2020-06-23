МЧС Татарстана рассказало подробности инцидента со сходом цистерны с метанолом — фото
ГУ МЧС РФ по Татарстану рассказало подробности инцидента со сходом цистерны с метонолом на станции «Заинск».
По данным ведомства, на железнодорожной станции «Заинск» по улице Узловая, на железнодорожных путях при сборке вагонов в состав с рельс сошёл один вагон.
По прибытию оперативной группы 88 ПСЧ Федеральной противопожарной службы было установлено, что 1 вагон-цистерна, в котором находилось 60 тонн метанола, сошёл с одной стороны железнодорожного пути. Начала происходить утечка вещества из заливной горловины цистерны.
Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.
Причина происшествия уточняется, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предварительной информации, задержек в движении поездов не фиксируется.
Пожарно-спасательные подразделения находятся на поддежуривании во избежание возгорания, пожарные подавали воду для снижения концентрации истекающего из горловины метанола.
Также ликвидация последствий происшествия проводится силами РЖД.
В 21.51 спасатели устранили течь в заливной горловине цистерны.
Напомним, на место происшествия выехал Камский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.
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