МЧС Татарстана рассказало подробности инцидента со сходом цистерны с метанолом — фото

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

ГУ МЧС РФ по Татарстану рассказало подробности инцидента со сходом цистерны с метонолом на станции «Заинск».

По данным ведомства, на железнодорожной станции «Заинск» по улице Узловая, на железнодорожных путях при сборке вагонов в состав с рельс сошёл один вагон.

По прибытию оперативной группы 88 ПСЧ Федеральной противопожарной службы было установлено, что 1 вагон-цистерна, в котором находилось 60 тонн метанола, сошёл с одной стороны железнодорожного пути. Начала происходить утечка вещества из заливной горловины цистерны.

Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Причина происшествия уточняется, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительной информации, задержек в движении поездов не фиксируется.

Пожарно-спасательные подразделения находятся на поддежуривании во избежание возгорания, пожарные подавали воду для снижения концентрации истекающего из горловины метанола.

Также ликвидация последствий происшествия проводится силами РЖД.



В 21.51 спасатели устранили течь в заливной горловине цистерны.

Напомним, на место происшествия выехал Камский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа ЛОП Набережные Челны.

