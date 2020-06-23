В Казани до конца лета ограничат движение по улице Ташаяк

В Казани до конца лета ограничат движение транспортных средств на двух участках дорог.

Так, до 29 августа будет закрыт проезд по улице Ташаяк на участке от площади Тысячелетия до улицы Московская.

Также до 29 августа нельзя будет проехать по участку дороги от улицы Профсоюзной до площади Тысячелетия.

Ранее в Казани временно ограничили движение транспорта по проезжей части проспекта Ибрагимова.

