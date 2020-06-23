Прокуратура: в Челнах на кладбище «Молодежное» действительно заезжали по свежей могиле

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Прокуратура Татарстана проверила деятельность МУП «Горкоммунхоз» после сообщений о машинах, заезжающих на кладбище «Молодежное» по свежей могиле.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на челнинском кладбище действительно кто-то проехался прямо по могиле мужчины, которого похоронили 21 марта. За содержание кладбища отвечает МУП «Горкоммунхоз».

«Своим бездействием в части непринятия надлежащих мер к недопущению проезда на транспортных средствах по могилам предприятие не выполнило свою обязанность по надлежащему содержанию мест захоронения и тем самым нарушило права граждан», — приводит портал chelny-biz.ru слова старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

В адрес руководства предприятия внесено представление об устранении нарушений. Сейчас проезд с указанной стороны кладбища закрыт.

Напомним, что об этой проблеме стали писать в соцсетях 20 июня. Накануне прокурор Татарстана Илдус Нафиков побывал в Набережных Челнах с рабочим визитом.