ТНВ анонсировал программу передач на 24 июня

Телеканал ТНВ анонсировал программу передач на завтра, 24 июня.

Телерадиокомпания подготовила специальную тематическую подборку, которая будет транслироваться с 5.00 до 23.00.

Так, в 5.00 зрители могут посмотреть концерт «Была война…», в 9.00 телеканал начнет транслировать литературно-музыкальную передачу «Хәтер».

В 9.50 начнется трансляция торжественного прохода войск Казанского гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 11.30 зрителям покажут парад Победы, который проходил 24 июня 1945 года. В 14.45 на ТНВ покажут художественный фильм «Ожидание полковника Шалыгина», в 16.30 — фильм-концерт, посвященный юбилею Великой Победы.

В 21.00 телезрители могут посмотреть документальный фильм «Генерал шести войн», в 23.00 повторно покажут фильм «Ожидание полковника Шалыгина».

Напомним, завтра в столице Татарстана пройдет парад Победы. На него не пустят зрителей, горожане смогут посмотреть шествие по телевизору или в интернете.

