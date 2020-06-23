В Минсельхозе Татарстана назвали лидеров и аутсайдеров по заготовке кормов

Наиболее интенсивно заготовка кормов идет в северных районах республики, заявил сегодня глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров. Он также назвал конкретные районы, которые преуспели в этом вопросе.

«Лидеры по корму — северные районы, где развито животноводство. Атнинский, Балтасинский район, Сабинский. У них эта работа очень серьезно поставлена, у них больше поголовье, сидеть и ждать нельзя. Что касается аутсайдеров — Зеленодольскому бы стоило подтянуться, Агрызский район, Камское устье, Менделеевский район, они идут немного с опозданием», — сказал министр.

Также, по словам Зяббарова, 24% площадей из-под сахарной свеклы в Татарстане отдали под зерновые.

