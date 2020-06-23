В Куйбышевское водохранилище выпустили 2,6 тыс. мальков стерляди
Сегодня в Куйбышевское водохранилище выпустили 2 650 мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Зарыбление проведено в районе Камского плеса.
Выпущенная живорыбной машиной молодь выращена на рыбоводческом комплексе «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе. Вес каждой стерляди не менее 10 граммов, это четырехмесячные мальки.
Выпуск рыбы в водоемы проводится каждый год для восстановления ее популяции. В Минэкологии подчеркивают, что стерлядь любит чистую, глубокую и быструю воду с обилием кислорода. Даже незначительное загрязнение среды обитания химикатами, бытовыми отходами и элементами сельскохозяйственных удобрений способно нанести вред поголовью.
20 июня «Биосферу-Фиш» посетил глава Минсельхоза Татарстана Марат Заббяров, он осмотрел ход строительства второй очереди рыбоводческого комплекса для форели.
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