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В Куйбышевское водохранилище выпустили 2,6 тыс. мальков стерляди

14:34, 23.06.2020
В Куйбышевское водохранилище выпустили 2,6 тыс. мальков стерляди
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Куйбышевское водохранилище выпустили 2 650 мальков стерляди. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Зарыбление проведено в районе Камского плеса.

Выпущенная живорыбной машиной молодь выращена на рыбоводческом комплексе «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе. Вес каждой стерляди не менее 10 граммов, это четырехмесячные мальки.

Выпуск рыбы в водоемы проводится каждый год для восстановления ее популяции. В Минэкологии подчеркивают, что стерлядь любит чистую, глубокую и быструю воду с обилием кислорода. Даже незначительное загрязнение среды обитания химикатами, бытовыми отходами и элементами сельскохозяйственных удобрений способно нанести вред поголовью.

20 июня «Биосферу-Фиш» посетил глава Минсельхоза Татарстана Марат Заббяров, он осмотрел ход строительства второй очереди рыбоводческого комплекса для форели.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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