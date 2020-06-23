Госсобрание РБ планирует согласовать кандидатуру Гайсиной на пост уполномоченного по правам человека

Госсобрание — Курултай РБ направило в офис уполномоченного по правам человека в РФ кандидатуру Зульфии Гайсиной на пост омбудсмена в Башкирии.

Соответствующее постановление республиканский парламент утвердил еще 20 июня.

Гайсину предложил на эту должность глава Башкирии Радий Хабиров, сообщил глава Курултая Константин Толкачев.

«Вопрос о включении вопроса о назначении уполномоченного в повестку заседания Госсобрания будет зависеть от решения Татьяны Москальковой», — приводит его слова пресс-служба парламента республики.

Ранее «Реальное время» писало, что Гайсина известна в республике как оппозиционер. Она состояла в «Открытой России» Михаила Ходорковского и выдвигалась на выборы главы Башкирии от «Яблока». Сейчас она занимает пост секретаря Совета по правам человека при главе РБ.

