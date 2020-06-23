Госсобрание РБ планирует согласовать кандидатуру Гайсиной на пост уполномоченного по правам человека
Госсобрание — Курултай РБ направило в офис уполномоченного по правам человека в РФ кандидатуру Зульфии Гайсиной на пост омбудсмена в Башкирии.
Соответствующее постановление республиканский парламент утвердил еще 20 июня.
Гайсину предложил на эту должность глава Башкирии Радий Хабиров, сообщил глава Курултая Константин Толкачев.
«Вопрос о включении вопроса о назначении уполномоченного в повестку заседания Госсобрания будет зависеть от решения Татьяны Москальковой», — приводит его слова пресс-служба парламента республики.
Ранее «Реальное время» писало, что Гайсина известна в республике как оппозиционер. Она состояла в «Открытой России» Михаила Ходорковского и выдвигалась на выборы главы Башкирии от «Яблока». Сейчас она занимает пост секретаря Совета по правам человека при главе РБ.
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