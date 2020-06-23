Новости экономики

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Сегодня Путин выступит с телеобращением

12:42, 23.06.2020
Сегодня Путин выступит с телеобращением
Фото: kremlin.ru

Стало известно, что сегодня президент Владимир Путин выступит с телеобращением. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обращение Путина покажут в эфире около 15.00 по московскому времени. По словам Пескова, обращение затронет предварительные итоги борьбы с коронавирусом, перспективы и состояние экономики, передает «Медуза».

Путин выходит с регулярными телеобращениями с начала эпидемии коронавируса в России.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к нации перед днем голосования по поправкам в Конституцию.

ЭкономикаОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем