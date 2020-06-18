СМИ: перед голосованием по поправкам в Конституцию Путин выступит с обращением к нации

Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к нации перед днем голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, президент РФ намерен разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ.

Точная дата обращения пока не установлена. Однако сообщается, что обращение к нации состоится после проведение парада Победы 24 июня. По другой информации, среди возможных дат рассматриваются 29 и 30 июня .

Ранее Владимир Путин одобрил голосование по Конституции 1 июля. Он заявил, что «с юридической точки зрения дата является безупречной».

