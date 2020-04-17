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«Ак Барс» хочет провести турнир среди обладателей Кубка Гагарина

22:52, 17.04.2020
«Ак Барс» хочет провести турнир среди обладателей Кубка Гагарина
Фото: Ильнар Тухбатов (ak-bars.ru)

«Ак Барс» планирует провести предсезонный турнир в Казани среди всех обладателей Кубка Гагарина. О планах казанцев рассказал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

«Во второй половине августа Казань пригласила к себе всех обладателей Кубка Гагарина на турнир, приглашение пока не отменялось», — сказал Ласьков.

Отметим, что в истории Кубка Гагарина было всего шесть победителей — «Ак Барс» (трижды), «Металлург», питерский СКА, московское «Динамо» (все дважды), а также по одному разу уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.

Ранее в Казани и во всей России такой турнир еще не проводился.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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