«Ак Барс» хочет провести турнир среди обладателей Кубка Гагарина
«Ак Барс» планирует провести предсезонный турнир в Казани среди всех обладателей Кубка Гагарина. О планах казанцев рассказал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.
«Во второй половине августа Казань пригласила к себе всех обладателей Кубка Гагарина на турнир, приглашение пока не отменялось», — сказал Ласьков.
Отметим, что в истории Кубка Гагарина было всего шесть победителей — «Ак Барс» (трижды), «Металлург», питерский СКА, московское «Динамо» (все дважды), а также по одному разу уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.
Ранее в Казани и во всей России такой турнир еще не проводился.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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