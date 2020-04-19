«Салават Юлаев» согласился принять участие в турнире обладателей Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» принял предложение «Ак Барса» принять участие в летнем предсезонном турнире среди победителей Кубка Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

«Да, мы получили приглашение на этот турнир и собираемся поехать, если позволит ситуация», — сказал Курносов.

«Ак Барс» собирается провести в Казани летний турнир, в котором примут участие все победители Кубка Гагарина в истории КХЛ. Ранее о предложении рассказал представитель магнитогорского «Металлурга».

Отметим, что в истории Кубка Гагарина было всего шесть победителей — «Ак Барс» (трижды), «Металлург», питерский СКА, московское «Динамо» (все дважды), а также по одному разу уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА.