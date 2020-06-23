Эксперт: «России надо преодолеть серьезную дистанцию, чтобы войти в число лидеров по цифровой экономике»

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Сегодня в рамках подготовки к KAZAN DIGITAL WEEK — 2020 проходит вебинар, посвященный ситуационным центрам, модератором которого выступает министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.



В ходе мероприятия замдиректора федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН Александр Зацаринный высказался о цифровизации российской экономики.

«По данным Организации экономического содействия и развития, Россия сегодня находится не в числе лидирующих стран. Нам надо преодолеть серьезную дистанцию, чтобы войти в ряд ведущих стран в области цифровой экономики. Важным аспектом в этом вопросе является подключение субъектов страны в рамках цифровой экономики», — заявил эксперт.

Также Зацаринный добавляет, что цифровая трансформация — это шанс России войти в состав ведущих экономик мира. На этом фоне неизмеримо возрастает роль ситуационных центров.

— Та работа, которая проводятся в Татарстане в части ситуационных центров, вызывает глубокое уважение. Ваша республика может стать примером для других регионов, — считает Александр Зацаринный.

Форум Kazan Digital Week — 2020 в этом году пройдет в виртуальном формате. Мероприятие состоится с 21 по 24 сентября 2020 года.