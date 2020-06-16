Форум Kazan Digital Week — 2020 пройдет в виртуальном формате

Форум KAZAN DIGITAL WEEK — 2020 в этом год пройдет в виртуальном формате.

Мероприятие состоится в сентябре 21-24-го сентября 2020 года. В рамках международного форума состоятся панельные дискуссии, круглые столы, технические туры, выставки и хакатон. Победителей хакатона наградят денежными призами.

Форум включает в себя несколько направлений: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес и экосистема финтех, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), который должен был пройти в сентябре 2020 года в Казани, перенесли на два года в связи с ситуацией с коронавирусом.

