Гузель Яхина ответила на вопрос о финале романа Зулейхи и Игнатова
Писатель Гузель Яхина ответила на вопрос о том, чем заканчивается роман персонажей ее книги «Зулейха открывает глаза» Зулейхи и Игнатова. По словам автора книги, финал романа открытый.
«Финал романа я оставила открытым, чтобы у читателя была возможность подольше побыть с героями: многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений», — написала Яхина в своем Instagram-аккаунте.
Она отметила, что в сериале конец истории рассказан более однозначно: Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом.
В июне сервис MyBook опубликовал исследование, согласно которому роман «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным среди российских книг, написанных после 12 июня 1992 года.
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