Гузель Яхина ответила на вопрос о финале романа Зулейхи и Игнатова

Фото: Instagram Гузель Яхиной

Писатель Гузель Яхина ответила на вопрос о том, чем заканчивается роман персонажей ее книги «Зулейха открывает глаза» Зулейхи и Игнатова. По словам автора книги, финал романа открытый.

«Финал романа я оставила открытым, чтобы у читателя была возможность подольше побыть с героями: многоточие вместо точки оставляет пространство для размышлений», — написала Яхина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что в сериале конец истории рассказан более однозначно: Зулейха возвращается в Казань, а Игнатов скоро приедет следом.

В июне сервис MyBook опубликовал исследование, согласно которому роман «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным среди российских книг, написанных после 12 июня 1992 года.

