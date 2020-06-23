В Татарстане зафиксирован 13-й случай смерти от коронавируса

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В Татарстане подтвержден 13-й случай смерти пациента от коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

На этот раз смерть зафиксирована в Чистополе. Умер 57-летний местный житель. Он был госпитализирован 1 июня во временный инфекционный госпиталь на базе городской больницы №2 Чистопольской ЦРБ. Его состояние резко ухудшилось 4 июня, врачи перевели его в палату интенсивной терапии.

11 июня на фоне нарастающей легочно-сердечной недостаточности произошла остановка сердца.

«Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — гласит сообщение.



На 23 июня в Татарстане зарегистрирован 4 271 случай COVID-19.