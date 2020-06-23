На трассе М-7 в Татарстане загорелся внедорожник: пострадал владелец авто

Фото: МЧС по РТ (архив)

В Татарстане на трассе М-7 загорелся внедорожник. Водитель госпитализирован в больницу с ожогами.

Инцидент произошел в Высокогорском районе Татарстана. Сообщение о возгорании спасатели получили в 3.47: огнем был объят внедорожник Renault. Прибывшие спасатели потушили огонь за несколько минут. Площадь пожара составила 5 кв. метров.

Прибывшие медики скорой помощи диагностировали у мужчины ожоги лица, шеи и рук. Его госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности узлов.

Ранее в Башкирии семейная пара получила тяжелые ожоги, спасая автомобиль от огня.

