В Башкирии семейная пара получила тяжелые ожоги, спасая автомобиль от огня
В Башкирии семейная пара пострадала, пытаясь спасти загоревшийся автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по РБ.
Сообщается, что пожар произошел около пяти утра в СНТ «Липка» Уфимского района. Загорелся дощатый садовый домик размером 2х3 метра, огонь перекинулся на автомобиль Volkswagen Tiguan.
В момент возникновения пожара хозяева спали, но смогли выбраться из горящего строения через окно. Затем пара пыталась спасти свой автомобиль. Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести. Мужчина доставлен в реанимацию ожогового центра ГКБ №18, женщина также госпитализирована в палату ожогового центра, передает ведомство.
На месте работают дознаватели МЧС, они должны установить причину возгорания.
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