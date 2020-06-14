В Башкирии семейная пара получила тяжелые ожоги, спасая автомобиль от огня

Фото: @mchsrb﻿

В Башкирии семейная пара пострадала, пытаясь спасти загоревшийся автомобиль. Об этом сообщили в МЧС по РБ.

Сообщается, что пожар произошел около пяти утра в СНТ «Липка» Уфимского района. Загорелся дощатый садовый домик размером 2х3 метра, огонь перекинулся на автомобиль Volkswagen Tiguan.



В момент возникновения пожара хозяева спали, но смогли выбраться из горящего строения через окно. Затем пара пыталась спасти свой автомобиль. Мужчина и женщина получили травмы различной степени тяжести. Мужчина доставлен в реанимацию ожогового центра ГКБ №18, женщина также госпитализирована в палату ожогового центра, передает ведомство.





На месте работают дознаватели МЧС, они должны установить причину возгорания.

Ранее в Казани в пять утра загорелся заброшенный деревянный дом.