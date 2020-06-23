Эксперт спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в Казани

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал снижение ежедневных летальных исходов от коронавируса в России.

Наибольшее снижение прогнозируется в Москве и Подмосковье — в два-три раза. Значительно уменьшение летальных исходов ждет Казань, Нижний Новгород, а также Удмуртию, Башкирию, Дагестан. Последними пик смертей преодолеют Челябинск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск и т. д., сообщает «РИА Новости».

На данный момент в Татарстане от коронавируса умерли 12 человек. О последней смерти стало известно 17 июня, умер житель Казани 1941 года рождения. У него была осложненная внебольничная двусторонняя интерстициальная пневмония, болезнь протекала тяжело. Больного положили в реанимацию, но состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 30 мая констатирована смерть.