В Татарстане от коронавируса умер двенадцатый человек

В Татарстане подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Таким образом, официально в республике от коронавируса умерли 12 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последней жертвой вируса стал житель Казани 1941 года рождения. Известно, что он был на стационарном лечении во временном инфекционном госпитале на базе Госпиталя для ветеранов войн с 27 мая. У пациента была осложненная внебольничная двусторонняя интерстициальная пневмония, болезнь протекала тяжело.

Больного положили в реанимацию, но несмотря на интенсивную терапию состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 30 мая констатирована смерть в результате остановки сердца.

Чтобы установить причины смерти, была проведена патолого-анатомическая экспертиза. Вирус идентифицирован.

За последние сутки в республике подтверждено 39 новых случая COVID-19, все контактные. Всего в Татарстане зарегистрировано 4040 случаев COVID-19. Выздоровели 2874 человека, на лечении остаются 1154 .