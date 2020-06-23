Коммунист Левченко попросил разрешения Путина участвовать в выборах

Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором попросил разрешения участвовать в губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре.

Как передает РБК содержание письма, Левченко ушел с поста губернатора по собственному желанию 12 декабря 2019-го. Врио главы региона был назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев. После ухода госдолг Иркутской области вырос в 2 раза, а «в региональном бюджете 2020 года «дырка» в 20 миллиардов рублей».

«Вы также знаете обстоятельства моей отставки, произошедшей 12 декабря 2019 года», — пишет Левченко, не вдаваясь в детали.



Ранее «Единая Россия» заявила, что поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года.

