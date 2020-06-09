«Единая Россия» поддержит Минниханова на предстоящих выборах президента Татарстана
«Единая Россия» поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
В их числе и президент Татарстана Рустам Минниханов, пишет «РИА Новости».
Также партия проведет дополнительное заседание президиума генсовета, где примет решение о выдвижении на пост губернаторов еще нескольких кандидатов от партии.
Госсовет Татарстана планирует назначить выборы президента республики на 13 сентября.ОбществоВласть Татарстан
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