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«Единая Россия» поддержит Минниханова на предстоящих выборах президента Татарстана

17:18, 09.06.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
«Единая Россия» поддержит Минниханова на предстоящих выборах президента Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

«Единая Россия» поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах 2020 года. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

В их числе и президент Татарстана Рустам Минниханов, пишет «РИА Новости».

Также партия проведет дополнительное заседание президиума генсовета, где примет решение о выдвижении на пост губернаторов еще нескольких кандидатов от партии.

Госсовет Татарстана планирует назначить выборы президента республики на 13 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
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