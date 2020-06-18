Голикова предположила, что второй волны коронавируса может не быть

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что в России не стоит ждать второй волны коронавируса при соблюдении всех мер безопасности.

Она допустила, что коронавирус, как и другие инфекции, будет циркулировать.

При этом Голикова подчеркнула, что сейчас делать какие-то предположения — «дело неблагодарное», в настоящее время все силы направлены на то, чтобы побороть первую волну эпидемии.

«И вы знаете, что всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп», — передает ТАСС ее слова.

За последние сутки в России выявили 7 790 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 621 человек. Число зараженных выросло до 561 091, а выздоровевших — до 313 963 человек. Вместе с тем зафиксировали 194 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 7 478 человек.

