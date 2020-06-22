День памяти и скорби в Татарстане и жасмин в Новошешминском районе: новое в постах глав районов в «Инстаграме» 22 июня

Сегодня главы районов Татарстана в День памяти начала Великой Отечественной войны приняли участие в акции «Свеча памяти» и возложили цветы к военным мемориалам в городах республики.

В Алькеевском районе Татарстана, помимо традиционной минуты молчания и возложения цветов, возле памятника воинам прозвучали песни военных лет. Глава района Александр Никошин напомнил горожанам, что в те годы в действующую армию были призваны почти 9 тысяч жителей Алькеевского района, более 5 тысяч из них погибли или пропали без вести.

Цветы к мемориалу «Вечный огонь» возложил и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. При этом все присутствующие на церемонии учли требования безопасности и были в средствах индивидуальной защиты.

Глава Кайбицкого района республики Татарстан Альберт Рахматуллин поделился с подписчиками видео своего выступления возле военного мемориала в День памяти и скорби. Стоящие сзади него кадеты все соблюдают социальную дистанцию и не забыли про маски. При этом все ребята надели кадетскую форму и лишь одна девочка была в советской гимнастерке.

В Дрожжановском районе в честь Дня памяти и скорби возле памятника павшим воинам выложили из свечей цифру «79». Глава района Марат Гафаров кратко подписал пост «Свеча памяти». В комментариях подписчики также были немногословны и оставили грустные смайлики.

Помимо фотографий возле памятников павшим воинам, глава Новошешминского района Вячеслав Козлов показал подписчикам цветущий жасмин. «Дурманивший запах жасмина», — подписал он фото.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин ознакомился со строительством нового плавательного бассейна в селе Высокая Гора. Все работы уже близятся к завершению, рассказал он пользователям.