В Набережных Челнах мужчина решил вплавь догнать друзей на лодке и утонул

В Набережных Челнах мужчина решил вплавь догнать друзей на лодке и утонул.

Как пишет «Татар-информ», четверо мужчин отдыхали на берегу Камы. Двое приятелей решили покататься на лодке. Третий мужчина поплыл за ними, но не рассчитал своих сил и утонул.

Четвертый мужчина, который оставался на берегу, видел, как его друг плывет за лодкой, но в какой-то момент потерял его из виду.

Сейчас тело мужчины ищут спасатели ЗПСО №6.

