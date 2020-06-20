В Набережных Челнах мужчина решил вплавь догнать друзей на лодке и утонул
В Набережных Челнах мужчина решил вплавь догнать друзей на лодке и утонул.
Как пишет «Татар-информ», четверо мужчин отдыхали на берегу Камы. Двое приятелей решили покататься на лодке. Третий мужчина поплыл за ними, но не рассчитал своих сил и утонул.
Четвертый мужчина, который оставался на берегу, видел, как его друг плывет за лодкой, но в какой-то момент потерял его из виду.
Сейчас тело мужчины ищут спасатели ЗПСО №6.
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