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РПЛ включила трех игроков «Сочи» в сборную тура РПЛ после разгрома «Ростова»

17:10, 22.06.2020
РПЛ включила трех игроков «Сочи» в сборную тура РПЛ после разгрома «Ростова»
Фото: vk.com/pfcsochi

Российская премьер-лига (РПЛ) совместно со статистической компанией InStat Index представила символическую сборную 23-го тура.

В число лучших игроков тура лига включила сразу трех игроков «Сочи» — Кокорина, Заболотного и Набиуллина, которые участвовали в разгроме воспитанников академии «Ростова» (10:1). Также в сборную вошел полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отметившийся голом с пенальти и результативной передачей.

Сборная 23-го тура РПЛ по версии InStat:

Лунев («Зенит») — Богосовац («Ахмат»), Иванович («Зенит»), Чорлука («Локомотив»), Игнатьев («Локомотив») — Набиуллин («Сочи»), Фомин («Уфа»), Роши («Ахмат») — Ильин («Ахмат»), Кокорин («Сочи»), Заболотный («Сочи»).

СпортФутбол
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