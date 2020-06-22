РПЛ включила трех игроков «Сочи» в сборную тура РПЛ после разгрома «Ростова»
Российская премьер-лига (РПЛ) совместно со статистической компанией InStat Index представила символическую сборную 23-го тура.
В число лучших игроков тура лига включила сразу трех игроков «Сочи» — Кокорина, Заболотного и Набиуллина, которые участвовали в разгроме воспитанников академии «Ростова» (10:1). Также в сборную вошел полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отметившийся голом с пенальти и результативной передачей.
Символическая сборная 23 тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 22, 2020
Кем бы вы усилили эту команду?https://t.co/x6qMmOhW0k#СпасибоВрачам #МыВместе pic.twitter.com/G3EQWmQnBb
Сборная 23-го тура РПЛ по версии InStat:
Лунев («Зенит») — Богосовац («Ахмат»), Иванович («Зенит»), Чорлука («Локомотив»), Игнатьев («Локомотив») — Набиуллин («Сочи»), Фомин («Уфа»), Роши («Ахмат») — Ильин («Ахмат»), Кокорин («Сочи»), Заболотный («Сочи»).СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым