В Казани полиция задержала подозреваемого в краже 200 упаковок мороженого

Полиция Казани задержала местного жителя, который подозревается в краже из магазина. По предварительным данным, он похитил 200 упаковок мороженого.

Накануне в полицию обратилась 76-летняя предпринимательница. Она рассказала, что некий злоумышленник похитил из павильона товар на 58 тысяч рублей. Полицейские установили, что в помещение злоумышленник проник через окно, повредив рольставни, передает пресс-служба УМВД по Казани.

Подозреваемый был задержан в 200 метрах от павильона. С собой у 29-летнего мужчины были пакеты с мороженым. По данным МВД, подозреваемый признался в преступлении и рассказал, что планировал продать похищенное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Сам подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Казани полицейские задержали вора, крадущего ценности из автомобилей. Были возбуждены три уголовных дела по трем эпизодам.