В Казани задержали вора в федеральном розыске, крадущего ценности из автомобилей

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В Казани задержали предполагаемого вора имущества из автомобилей, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УВД Казани.

Как считают полицейские, 22 января мужчина, разбив стекло, похитил 80 тысяч рублей из автомобиля, припаркованного на улице 1-я Ноксинская. Также две кражи он совершил в феврале в поселке Киндери: он украл из «Газели» лазерную рулетку за 11 тысяч, а из «Хендай Солярис» забрал 30 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены три уголовных дела по статье «Кража». Задержанный признался в преступлениях. Полицейские установили, что мужчина находится в федеральном розыске отделом МВД России по Нурлатскому району за совершение аналогичной кражи из автомобиля.

Сейчас мужчина арестован. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее Следком по РТ направил в суд дело 16-летнего рецидивиста из Зеленодольского района. По версии следствия, на его счету — угоны и покушения на угон шести автомобилей в Казани и поселке Васильево Зеленодольского района, а также кража шампуней из магазина в Волжске и грабеж.

