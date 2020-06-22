Тренер «Уфы» Евсеев: «Идем дальше. Впереди «Спартак»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что остался доволен реакцией своей команды после пропущенного мяча в матче против «Тамбова» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Удаление у соперника сказалось на игроках психологически не лучшим образом. И еще повлияло долгое отсутствие игр. Игрой команды во 2-м тайме я не доволен.

Что касается обороны, обидно пропускать, когда соперник реализует свой единственный момент. Недоглядели. Но команда хорошо отреагировала на этот гол. Не опустили рук, давили. Не было суеты или навала. Идем дальше. Впереди «Спартак», — написал Евсеев в «Инстаграме».

Также в своем посте тренер детально разобрал тактику «Уфы» на матч с «Тамбовом», отметив слабые стороны команды соперника.

Напомним, ранее голкипер тамбовского клуба Георги Шелия заявил, что в России есть сложности с выражением собственного мнения по ситуации с коронавирусом. Такое заявление вратарь сделал после поражения своей команды в Уфе, отвечая на вопрос о попадании некоторых команд РПЛ на карантин.