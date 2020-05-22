Из-за пандемии коронавируса выпускникам КФУ дали право на «вторую попытку» при защите диплома

Фото: Инна Серова

Защита дипломных работ в КФУ пройдет в «смешанном режиме», сообщил на прямой связи проректор по образовательной деятельности вуза Дмитрий Таюрский. У студентов будет выбор — прийти на защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) лично в аудиторию, либо в назначенное время выйти по интернету на связь с квалификационной комиссией с помощью любого устройства, вплоть до смартфона.



— Текст ВКР можно будет переслать в университет по электронной почте, — уточнил Таюрский. — Секретарь комиссии распечатает pdf-файл для ее членов.

Он пообещал, что в случае сбоя связи выпускникам будет предоставляться «вторая попытка».

Ранее «Реальное время» сообщало, выпускникам каких специальностей предстоит сдать в КФУ квалификационные экзамены.