Вместо таза: какой воднагреватель выбрать на время отключения горячей воды

В городах постсоветского пространства лето — стандартный период отключения горячей воды. Если человек не хочет неделю-две заниматься подогревом воды в кастрюлях и чайниках, стоит задуматься о покупке водонагревателя. Два основных вида водонагревателей являются электрическими — проточные и накопительные. Существуют также газовые нагреватели, больше известные как «колонки» — однако ими обычно пользуются в тех домах, где они изначально установлены. Чтобы поставить газовый нагреватель в помещение, где он изначально не планировался, придется соблюсти ряд требований, поэтому обычно с этим предпочитают «не связываться». А вот как выбрать электрический водонагреватель, какие типы существуют и что подойдет именно вам — в материале «Реального времени».

1. Компактность: за проточный

Проточные водонагреватели представляют собой небольшую коробку, проходя через которую (благодаря ТЭНу), вода нагревается. Основным преимуществом такого типа нагревателей является их компактность — его можно повесить, например, около раковины. Вода подсоединяется ко «входу» нагревателя, а в качестве «выхода» используется или собственный кран нагревателя, или шланг, который подсоединяется к обычному смесителю. «Проточник» можно подсоединять только на время отключения горячей воды, а в остальное время убирать — место для него найдется в любой квартире.

Накопительный водонагреватель — вещь гораздо более громоздкая. Принцип работы этого прибора — в нагреве воды в баке. Соответственно, чем больше воды в баке, тем дольше можно пользоваться горячей водой. Такое устройство, даже самое небольшое в своем классе, «поставить на время» уже проблематично — обычно его вешают или в ванной, или в кладовке, откуда ведут трубы.

2. Энергопотребление: за накопительный

По параметру энергопотребления преимущество — на стороне накопительных водонагревателей. Нагревательные элементы в них не такие мощные — могут быть, например, в пределах 2 кВт. Этого достаточно для нагрева воды благодаря принципу работы: вода нагревается всегда, а не только в момент включения воды — соответственно, у него есть «фора» для нагрева. Проточный водонагреватель мгновенно нагревает проходящую через него воду, поэтому мощность должна быть очень значительной — от 3,5 до 8 кВт. Тем не менее, даже 3,5 кВт может быть недостаточно для нагрева воды до реального состояния «горячей».

Вопрос с энергопотреблением в контексте водонагревателей, кстати, в первую очередь, не экономии, а удобства. Как раз экономия будет сильно зависеть от конкретной ситуации — несмотря на то, что проточные — более мощные, работают они не все время, а только тогда, когда льется вода. Накопительные же греют воду на протяжении более долгого времени. Возвращаясь к удобству — в обычную розетку можно подключить проточные водонагреватели мощностью не более 3,5 кВт, для более мощных устройств понадобится отдельная проводка, и это — значительный минус к удобству. Кроме того, если дом и/или проводка старые, то стоит «семь раз отмерить», прежде чем принимать решение о покупке даже «проточника» в 3,5 кВт — проводка может не выдержать.

3. Стоимость: за проточный

Помимо компактности, у проточных водонагревателей есть и еще один существенный плюс. Это — стоимость. Их можно, в зависимости от бренда, комплектации и мощности, купить по цене от 2 тысяч рублей. Даже самые дорогие модели стоят в пределах 10—15 тысяч рублей. Это — та сумма, которую определенно не очень критично потратить ради двух недель удобства в году. Кроме того, в случае поломки через год-два можно купить другой нагреватель, особо не переживая по этому поводу.

Накопительные водонагреватели в самом дешевом виде стоят от 4 тысяч рублей — однако у них проблемы и с качеством, и с исполнением (фактически они представляют собой просто бак с нагревателем). В основном подобные водонагреватели стоят значительно дороже — в пределах 10—15 тысяч рублей. Учитывая, что проблемы с качеством могут быть не только у проточных нагревателей, но и у накопительных, эта сумма уже не кажется такой маленькой, особенно если менять прибор придется через год-два (одна из основных проблем с водонагревателями — протечки).

4. Удобство: за накопительный

И, наконец, еще один плюс к накопительным водонагревателям, — это удобство. Как уже было написано выше, накопительный водонагреватель даст поток горячей воды в течение определенного времени — зависит от бака, мощности и времени с момента последнего использования. Она будет течь из обычного смесителя, причем можно сделать подключение сразу на все точки в доме.

В случае с проточным нагревателем вода будет теплой. Но именно горячую воду будет обеспечить достаточно сложно — для этого понадобится большая мощность и, желательно, относительно теплая погода на улице (чтобы вода в кране и без того была не ледяной). Помимо этого, проточные нагреватели обычно рассчитаны на подключение в одном месте — соответственно, для ванны и кухни потребуются два нагревателя, а не один.

Максим Матвеев