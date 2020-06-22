Появится ли в Татарстане памятник врачу-герою?

Фото: «Три врача», Дмитрий Пермяков (Нижний Новгород)

Три финалиста — из Питера, Нижнего Новгорода и Волгограда

Сегодня стали известны имена трех скульпторов — победителей конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19. Ими стали Дмитрий Силинский с арт-объектом «Красная дверь» (Санкт-Петербург), Дмитрий Пермяков с работой «Три врача» (Нижний Новгород) и Евгений Павлючевский с монументом «Камень с бронзой» (Волгоград). Победители не делят места, все они — равнозначны, подчеркнули организаторы.

Имена авторов памятников медикам сообщили на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате. В ней приняли участие инициаторы конкурса бизнесмен и филантроп Игорь Рыбаков, директор Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко, член жюри — исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и сами финалисты.



Бизнесмен Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко. Фото kp.vedomosti.ru

Об идее проведения конкурса Игорь Рыбаков высказался кратко:

— Мы стали забывать, что врачи и медицинский персонал выполняют в нашей жизни не столько вспомогательную, но скорее здравообразующую функцию, наравне с образованием по важности. Привлечь внимание людей к этой знаковой компоненте общества — вот наша задача.



Алексей Сергиенко отметил, что конкурс стал лучшей возможностью донести свою точку зрения до общественности:

— Сразу после начала эпидемии у меня перед глазами появились два примера. Один — мой друг. Он с утра надевает защитный костюм, в котором ежедневно, без выходных, в режиме 24/7, занимается сжиганием медицинских отходов, которые собираются по всем больницам города. Второй пример — девушка, молодой врач. Она тут же начала советоваться со всеми знакомыми, как поскорее уволиться из больницы. Вот на этом балансе я и почувствовал потребность заявить о своем мнении.

Объектом «Красная дверь» заинтересовался культурно-просветительский центр «Аврора», большой интерес к установке памятника проявляет и Махачкала

Памятники «экспортируют» и за границу?

Трое финалистов получат по 100 тысяч рублей. Как заметил Алексей Сергиенко, за два месяца конкурса уже было потрачено более двух миллионов рублей, а Игорь Рыбаков добавил, что вложения будут продолжаться: «Нам придется раскошеливаться и дальше».

Следующим шагом акции станет установка монументов. Предполагается, что один из памятников откроют 5 октября, в Международный день врача, в Санкт-Петербурге. Объектом «Красная дверь» заинтересовался культурно-просветительский центр «Аврора», большой интерес к установке памятника проявляет и Махачкала. Возможно, поедут работы участников конкурса и за границу — о своем желании их установить уже заявили Хельсинки и Белград. Эскизы монументов разошлют в разные страны, чтобы наши памятники появились и там, по словам организаторов конкурса.

Конкурс объявили 17 апреля. До 19 мая принимались заявки и проекты — их оказалось 346 со всех регионов России, были и участники из-за рубежа. Больше всего участников «прислали» на конкурс Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург. Было несколько работ из Сербии, Финляндии, Латвии, Греции. В конкурсе участвовали и профессионалы, и любители: самому юному участнику нет и 10 лет. В шорт-листе конкурса было 10 имен. Предполагалось, что победителей будут определять всей страной при помощи народного голосования онлайн. Но когда организаторы обнаружили «накрутки», голосование аннулировали. В итоге онлайн голосовали только члены жюри по десятибалльной системе. Поскольку только три работы набрали максимальные баллы с большим отрывом от остальных, сократилось и число победителей — с пяти объявленных ранее до трех.

Монумент «Камень с бронзой» Евгения Павлючевского (Волгоград)

Татарстан в «монументальном флешмобе» пока не участвует

По словам организаторов, проведение акции не ограничивается только установкой выбранных памятников. Каждый город с привлечением горожан и общественного совета вправе поставить свой знак внимания и благодарности медикам, выбрав при этом работу своего, местного скульптора, художника, архитектора.

На вопрос корреспондента «Реального времени» об участии казанских представителей искусства в акции организаторы ответили, что пока голосование шло обезличенно, то есть статистика и география конкурса будут известны позже. Рыбаков предложил представителям СМИ выступить соинициаторами акции и обратиться к бизнесменам и творческому сообществу своего региона с предложением поддержать этот своеобразный «монументальный флешмоб» — создать и установить свой памятник.

Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Татарстана, на вопрос «Реального времени» ответила, что подобное предложение на уровне республики не обсуждалось. Вице-премьер Татарстана выразила свое мнение по этому вопросу — она считает, что медицинских работников вообще не нужно делить по области деятельности:

— А вот памятник медику и учителю я бы сделала!

Согласно статистике, оглашенной на прошлой неделе, 80 медиков в Татарстане заразились новым коронавирусом во время исполнения своих профессиональных обязанностей.

Анна Тарлецкая