Казино «Оракул» татарстанской «Роял тайм групп» выставили на торги за 435 млн рублей

Конкурсный управляющий татарстанского ООО «Роял тайм групп» объявил о проведении торгов по продаже части имущества компании. Начальная цена казино «Оракул», гостиницы и другой недвижимости составляет 435,5 млн рублей.

Согласно сообщению в реестре сведений о банкротстве, за два здания казино «Оракул» и гостиницу предлагается заплатить 299,4 млн рублей.

Кроме того, земельный участок на 1,4 млн кв. м и жилой дом площадью 33 кв. м оцениваются в 136,1 млн рублей.

Первые торги назначены на 3 августа, если они не состоятся, то повторные торги пройдут 28 сентября. Также могут быть назначены торги посредством публичного предложения, которые планируется провести со 2 декабря 2020 года по 5 мая 2021 года.

Ранее «Реальное время» писало, что стоимость казино «Оракул» и гостиничного комплекса в игровой зоне «Азов Сити» упала с 2,3 млрд рублей до 315 миллионов.