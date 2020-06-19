В Минкульте РФ рассказали, когда могут пройти первые концерты на открытых площадках

Первые после ослабления ограничений концерты на открытых площадках могут состояться уже в июле, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она уточнила, что ведомство направило в Роспотребнадзор предложения о начале концертов на открытых площадках, а также проект рекомендаций по возобновлению работы концертных учреждений культуры.

Любимова при этом уточнила, что организация концертов будет зависеть в первую очередь от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Особое внимание будет уделяться соблюдению мер гигиены музыкальных инструментов и рассадке коллектива во время репетиций, сообщают «Ведомости».

Отметим, что массовые мероприятия, в том числе концерты, были запрещены в России с середины марта из-за коронавируса.

Недавно в Минкультуры РФ сообщили, что концертная деятельность в России возобновится в сентябре 2020 года.

