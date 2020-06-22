КАМАЗ за 5 лет инвестирует в развитие производства 50 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Инвестиции в развитие производства ПАО «КАМАЗ» в 2020 году составят 10 млрд рублей. В последующие пять лет предприятие намерено вложить еще 50 млрд.

Как заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, остановить или прекратить инвестиции невозможно.

«В текущем 2020 году КАМАЗ планирует потратить 10 млрд руб., в том числе на создание современной линии сборки автомобиля, создание газового двигателя Р6, на начало работ по освоению двигателя «Евро-6», завершение ИТ-проектов, внедрение электронного техпроцесса на заводах. За следующие пять лет (2021—2025) планируется потратить еще около 50 млрд руб. — на расширение линии сборки кабин, развитие производства двигателей до 30 тыс. шт., расширение цифровизации производства, освоение беспилотных автомобилей и электротехники», — приводит слова Когогина пресс-служба предприятия.

Глава КАМАЗа подчеркнул, что сегодня развитию спроса на внутреннем рынке мешает «кризис спроса, который связан и с пандемией, и с глобальным экономическим кризисом».

Напомним, что по итогам 2019 года КАМАЗ получил убыток в 1,5 млрд рублей по РСБУ. Выручка автогиганта при этом выросла до 160,8 млрд руб.

